Son dönemde bazı emlak ofislerinin internet ilanlarında satış fiyatı hanesine "1 TL" gibi sembolik rakamlar yazdığı belirlendi.

Bakanlık, bu yöntemin potansiyel alıcıyı yanıltarak doğru bilgiye ulaşmasını zorlaştırdığı gerekçesiyle uygulamaya müdahale etti.

Daha önce yürürlüğe giren düzenlemeyle, ilanlarda mülkün gerçek satış bedelinin açıkça belirtilmesi zorunlu hale getirilmişti. Ancak yapılan kontrollerde bu kurala uyulmadığı, tüketicinin gerçek fiyata ulaşmak için emlak ofisini aramak zorunda kaldığı tespit edildi.

Denetim kapsamında ifadesi alınan bazı emlak ofisleri, ilan platformlarının fiyat bilgisi olmadan ilan yayımlanmasına izin vermediğini, bu nedenle “1 TL” gibi geçici rakamlar girildiğini öne sürdü. Ancak Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bu savunmayı yetersiz buldu.

Denetimler sonucunda, kurallara aykırı olduğu tespit edilen 10 ilan yayından kaldırıldı. Kurul, bu tür ilanların ortalama bir tüketiciyi aldatabilecek nitelikte olduğuna dikkat çekti ve ilgili emlak ofislerinin iddialarını kanıtlayamadığını belirtti.

Bakanlık, sadece sembolik fiyatlarla değil, aynı zamanda piyasa gerçeklerinden uzak, fahiş bedellerle yayımlanan ilanlara da ceza uygulanacağını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, internette yayımlanan konut ilanları genel ekonomik verilerle uyumlu olmak zorunda. Aksi durumda, hem ilanı yayımlayan emlak ofisi hem de taşınmaz sahibi sorumlu tutulacak.

Ticaret Bakanlığı, bu kapsamdaki her fahiş fiyatlı ilan için taşınmaz sahibine 200 bin TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.