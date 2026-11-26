Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 34 ilde toplam 619 muhtelif arsanın satışı için ihale sürecini başlattı.

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek satışlarda alıcılara peşin ödemede indirim ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor.

ÖDEME KOŞULLARI VE İNDİRİM SEÇENEKLERİ

Satışa çıkarılan arsalar için belirlenen ödeme planı kapsamında alıcılar, bedelin yüzde 25'ini peşin ödeyerek kalan tutarı 60 ay vade ile taksitlendirebilecek.

Satış işlemlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti uygulanırken, peşin ödemeyi tercih eden alıcılara yüzde 20 indirim sağlanacak. Ayrıca muhammen bedeli 1 milyon lira ve üzerinde olan taşınmazlarda doğrudan yüzde 20 oranında indirim imkanı tanınıyor.

İSTANBUL'DAKİ ARSALARIN BAŞLANGIÇ FİYATI 650 BİN LRİRA

İhale listesinde yer alan taşınmazlar arasında bulunan İstanbul'daki arsaların muhammen bedelleri 650 bin liradan başlayarak konum ve niteliklerine göre on milyonlarca liraya kadar çıkıyor.

SATIŞ YAPILACAK İLLER

Açık artırma kapsamında taşınmaz satışı gerçekleştirilecek 34 il şu şekilde sıralandı:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yalova ve Yozgat.

İHALE TARİHİ VE MERKEZLERİ

Açık artırma oturumları 2-3 Aralık 2026 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. Katılımcılar tekliflerini Ankara'da İlbank Macunköy Tesisleri'nde, İstanbul'da ise Küçükçekmece'deki TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda kurulacak salonlardan verebilecek.