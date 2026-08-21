Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi 20 Ağustos 2026’da güncellendi. Yeni listede 44 ürün yer alırken, kayıtların önemli bölümünü süt ve süt ürünleri oluşturdu. Et ürünlerinde ise kanatlı eti ve çeşitli sakatat tespitleri dikkat çekti.

SÜT ÜRÜNLERİ İLK SIRADA

Yeni eklenen 44 ürünün 25’ini süt ve süt ürünleri oluşturdu. Böylece listedeki kayıtların yarısından fazlası bu grupta yer aldı. Kaşar, beyaz peynir ve tost peyniri başta olmak üzere birçok üründe düşük yağ oranı, eritme tuzu ve bitkisel yağ tespit edildi.

Et ve et ürünleri ise 14 kayıtla ikinci sırada yer aldı. Dana kıyma, sucuk, kebap, lahmacun ve kıymalı pide gibi ürünlerde kanatlı eti veya sakatat kullanıldığı belirlendi.

YAĞ ORANI DÜŞÜK ÇIKTI

Uygunsuzluklar arasında en fazla dikkat çeken tespit, ürünlerde beyan edilenden daha düşük yağ oranı bulunması oldu. Toplam 14 üründe düşük yağ oranı belirlendi. Bunun yanı sıra 8 üründe eritme tuzu, 4 üründe kanatlı eti, 3 üründe bitkisel yağ, 3 üründe baş eti ve 3 üründe taşlık tespit edildi.

Bazı ürünlerde birden fazla uygunsuzluk da ortaya çıktı. Bilecik’te üretilen bir kaşar peynirinde hem bitkisel yağ hem eritme tuzu bulunurken, Elazığ’daki bir lahmacunda kanatlı eti ve taşlık tespit edildi.

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AKSARAY LİSTENİN ZİRVESİNDE

İllere göre bakıldığında en fazla kayıt Aksaray’dan çıktı. Kentten listeye 8 ürün girerken bunların tamamını süt ve süt ürünleri oluşturdu. Aksaray’ı 6 ürünle Bilecik, 4 ürünle Kayseri, 3’er ürünle Sakarya ve Mersin takip etti.

Antalya, Aydın, Elazığ, Uşak ve Ankara’dan da ikişer ürün listede yer aldı.

BİR FİRMANIN 6 ÜRÜNÜ LİSTEDE

Yeni listede aynı üreticiye ait çok sayıda ürün bulunması da dikkat çekti. Bilecik Osmaneli’nde faaliyet gösteren Zeni Süt ve Süt Ürünleri’nin Tatsan, Aydil Gazioğlu, Güven Al ve Enezbey Süt ve Süt Ürünleri markalarıyla 6 ürünü listede yer aldı.

Aksaray Üçler Süt ve Yem’in ise farklı markalarla 4 ürünü listelenirken, bazı üreticilerin iki ayrı ürünü de uygunsuzluk nedeniyle kayıtlara geçti. Listede süt ürünlerinin yanı sıra zeytinyağı, bal, siyah çay ve baharat gibi farklı gıda gruplarına ait ürünler de yer aldı.

İl Firma Marka / Ürün Tespit edilen uygunsuzluk
Aksaray Aksaray Üçler Süt ve Yem Üçler 1986 / Beyaz peynir Yağ oranı düşük
Aksaray Aksaray Üçler Süt ve Yem Üçler / Beyaz peynir Yağ oranı düşük
Aksaray Aksaray Üçler Süt ve Yem Peysüt / Kaşar peyniri Eritme tuzu
Aksaray Aksaray Üçler Süt ve Yem Üçler / Beyaz peynir Yağ oranı düşük
Aksaray Aydınoğlu Gıda Tomris / Beyaz peynir Yağ oranı düşük
Aksaray Aydınoğlu Gıda Tomris / Kaşar peyniri Yağ oranı düşük
Aksaray Aylaç Süt ve Yem Çiğdemli / Beyaz peynir Yağ oranı düşük
       
Ankara Hastürk Gıda Abalı / Süzme çiçek balı Taklit veya tağşiş
Ankara Mirzabey Et Süt Ürünleri Tadında / Ayran Protein oranı düşük
       
Antalya Anamas Gıda-Abdullah Yılmaz Anamas / Tereyağı Bitkisel yağ
Antalya Ceylan Et-Yusuf Ceylan Dana kıyma Kanatlı eti
       
Aydın Emko Gıda İncirliova Güven / Deve sucuk Sakatat (baş eti)
Aydın Zeynare Gıda Ayvalık Birlik / Naturel sızma zeytinyağı Tohum yağları karıştırılması
       
Balıkesir Koç Gültekin Süt Ürünleri Koç Gültekin / Yoğurt Yağ oranı düşük
       
Bilecik Zeni Süt ve Süt Ürünleri Aydil Gazioğlu / Tost peyniri Bitkisel yağ
Bilecik Zeni Süt ve Süt Ürünleri Tatsan / Kaşar peyniri Bitkisel yağ, eritme tuzu
Bilecik Zeni Süt ve Süt Ürünleri Tatsan / Kaşar peyniri Nişasta
Bilecik Zeni Süt ve Süt Ürünleri Güven Al / Kaşar peyniri Eritme tuzu
Bilecik Zeni Süt ve Süt Ürünleri Enezbey / Kaşar peyniri Eritme tuzu
Bilecik Zeni Süt ve Süt Ürünleri Tatsan / Taze kaşar Yağ oranı düşük, eritme tuzu
       
Burdur HNC Süt ve Süt Ürünleri Ata Çiftliği / Tost peyniri Yağ oranı düşük
       
Diyarbakır El Suri Tea-Mikail Günçiçeği Petek / Siyah çay Gıda boyası
       
Elazığ Harput Yemek Fabrikası Lahmacun Kanatlı eti, sakatat (taşlık)
Elazığ Otaran Süt ve Süt Ürünleri Kurtbey Çiftliği / Tereyağı Yağ oranı düşük
       
Gaziantep Ararbey Baharat-Saliha Arar Sumak Gıda boyası
       
İstanbul Buhara Lahmacun-Mustafa Bağlan Çiğ kıyma Sakatat (taşlık)
       
Karaman Halk Etliekmek ve Pide Fırını Etli ekmek iç harcı Sakatat (baş eti)
       
Kayseri Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Yıldız / Piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti
Kayseri Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Yıldız / Dilimli piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti
Kayseri Erciyes Sakatat Et Tavuk Deri Başkartal / Dana sucuk Sakatat (baş eti)
Kayseri Yusuf Can Şarvan-YCŞ Makarna Uğur Şarvan Kayseri / Mantı Soya
       
Kırklareli Görgüneroğlu Gıda Kızılcıkdere Görgüneroğlu / Sığır sucuk Sakatat (dil)
       
Kütahya Köyce Süt ve Süt Ürünleri Köyce / Beyaz peynir Yağ oranı düşük
       
Manisa Sarıyer Börekçisi-Hayrettin Kaya Kıymalı pide Sakatat (kalp)
       
Mersin Çukurova Baharat-Tuğrul Dolgun Kekik Oregano Yabancı madde
Mersin Mutum Süt Ürünleri Doy Horeka / Kaşar peyniri Eritme tuzu
Mersin Öz MY Gıda Narlıkuyu Anadolu Süt Çiftliği / Kaşar Eritme tuzu
       
Sakarya Serdivan Yemekçilik-Ciğerci Bahattin Dana-kuzu Adana kebap Kanatlı eti
Sakarya Dermansüt Derman Süt / Kaşar peyniri Eritme tuzu
Sakarya Hamm Süt Ürünleri Hamm Süt / Çeçil peyniri Yağ oranı düşük
       
Uşak Sayar Pide-Sultan Sayar Dana kıymalı pide harcı Sakatat (kalp)
Uşak Bir Eylül Lokantası Dana kıymalı karnıyarık Kanatlı eti, sakatat (taşlık)
       
Zonguldak Elmas Süt Ürünleri Lokma / Taze peynir Yağ oranı düşük

 