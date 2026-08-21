

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi 20 Ağustos 2026’da güncellendi. Yeni listede 44 ürün yer alırken, kayıtların önemli bölümünü süt ve süt ürünleri oluşturdu. Et ürünlerinde ise kanatlı eti ve çeşitli sakatat tespitleri dikkat çekti.

SÜT ÜRÜNLERİ İLK SIRADA

Yeni eklenen 44 ürünün 25’ini süt ve süt ürünleri oluşturdu. Böylece listedeki kayıtların yarısından fazlası bu grupta yer aldı. Kaşar, beyaz peynir ve tost peyniri başta olmak üzere birçok üründe düşük yağ oranı, eritme tuzu ve bitkisel yağ tespit edildi.

Et ve et ürünleri ise 14 kayıtla ikinci sırada yer aldı. Dana kıyma, sucuk, kebap, lahmacun ve kıymalı pide gibi ürünlerde kanatlı eti veya sakatat kullanıldığı belirlendi.

YAĞ ORANI DÜŞÜK ÇIKTI

Uygunsuzluklar arasında en fazla dikkat çeken tespit, ürünlerde beyan edilenden daha düşük yağ oranı bulunması oldu. Toplam 14 üründe düşük yağ oranı belirlendi. Bunun yanı sıra 8 üründe eritme tuzu, 4 üründe kanatlı eti, 3 üründe bitkisel yağ, 3 üründe baş eti ve 3 üründe taşlık tespit edildi.

Bazı ürünlerde birden fazla uygunsuzluk da ortaya çıktı. Bilecik’te üretilen bir kaşar peynirinde hem bitkisel yağ hem eritme tuzu bulunurken, Elazığ’daki bir lahmacunda kanatlı eti ve taşlık tespit edildi.

AKSARAY LİSTENİN ZİRVESİNDE

İllere göre bakıldığında en fazla kayıt Aksaray’dan çıktı. Kentten listeye 8 ürün girerken bunların tamamını süt ve süt ürünleri oluşturdu. Aksaray’ı 6 ürünle Bilecik, 4 ürünle Kayseri, 3’er ürünle Sakarya ve Mersin takip etti.

Antalya, Aydın, Elazığ, Uşak ve Ankara’dan da ikişer ürün listede yer aldı.

BİR FİRMANIN 6 ÜRÜNÜ LİSTEDE

Yeni listede aynı üreticiye ait çok sayıda ürün bulunması da dikkat çekti. Bilecik Osmaneli’nde faaliyet gösteren Zeni Süt ve Süt Ürünleri’nin Tatsan, Aydil Gazioğlu, Güven Al ve Enezbey Süt ve Süt Ürünleri markalarıyla 6 ürünü listede yer aldı.

Aksaray Üçler Süt ve Yem’in ise farklı markalarla 4 ürünü listelenirken, bazı üreticilerin iki ayrı ürünü de uygunsuzluk nedeniyle kayıtlara geçti. Listede süt ürünlerinin yanı sıra zeytinyağı, bal, siyah çay ve baharat gibi farklı gıda gruplarına ait ürünler de yer aldı.