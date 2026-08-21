Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi 20 Ağustos 2026’da güncellendi. Yeni listede 44 ürün yer alırken, kayıtların önemli bölümünü süt ve süt ürünleri oluşturdu. Et ürünlerinde ise kanatlı eti ve çeşitli sakatat tespitleri dikkat çekti.
SÜT ÜRÜNLERİ İLK SIRADA
Yeni eklenen 44 ürünün 25’ini süt ve süt ürünleri oluşturdu. Böylece listedeki kayıtların yarısından fazlası bu grupta yer aldı. Kaşar, beyaz peynir ve tost peyniri başta olmak üzere birçok üründe düşük yağ oranı, eritme tuzu ve bitkisel yağ tespit edildi.
Et ve et ürünleri ise 14 kayıtla ikinci sırada yer aldı. Dana kıyma, sucuk, kebap, lahmacun ve kıymalı pide gibi ürünlerde kanatlı eti veya sakatat kullanıldığı belirlendi.
YAĞ ORANI DÜŞÜK ÇIKTI
Uygunsuzluklar arasında en fazla dikkat çeken tespit, ürünlerde beyan edilenden daha düşük yağ oranı bulunması oldu. Toplam 14 üründe düşük yağ oranı belirlendi. Bunun yanı sıra 8 üründe eritme tuzu, 4 üründe kanatlı eti, 3 üründe bitkisel yağ, 3 üründe baş eti ve 3 üründe taşlık tespit edildi.
Bazı ürünlerde birden fazla uygunsuzluk da ortaya çıktı. Bilecik’te üretilen bir kaşar peynirinde hem bitkisel yağ hem eritme tuzu bulunurken, Elazığ’daki bir lahmacunda kanatlı eti ve taşlık tespit edildi.
AKSARAY LİSTENİN ZİRVESİNDE
İllere göre bakıldığında en fazla kayıt Aksaray’dan çıktı. Kentten listeye 8 ürün girerken bunların tamamını süt ve süt ürünleri oluşturdu. Aksaray’ı 6 ürünle Bilecik, 4 ürünle Kayseri, 3’er ürünle Sakarya ve Mersin takip etti.
Antalya, Aydın, Elazığ, Uşak ve Ankara’dan da ikişer ürün listede yer aldı.
BİR FİRMANIN 6 ÜRÜNÜ LİSTEDE
Yeni listede aynı üreticiye ait çok sayıda ürün bulunması da dikkat çekti. Bilecik Osmaneli’nde faaliyet gösteren Zeni Süt ve Süt Ürünleri’nin Tatsan, Aydil Gazioğlu, Güven Al ve Enezbey Süt ve Süt Ürünleri markalarıyla 6 ürünü listede yer aldı.
Aksaray Üçler Süt ve Yem’in ise farklı markalarla 4 ürünü listelenirken, bazı üreticilerin iki ayrı ürünü de uygunsuzluk nedeniyle kayıtlara geçti. Listede süt ürünlerinin yanı sıra zeytinyağı, bal, siyah çay ve baharat gibi farklı gıda gruplarına ait ürünler de yer aldı.
|İl
|Firma
|Marka / Ürün
|Tespit edilen uygunsuzluk
|Aksaray
|Aksaray Üçler Süt ve Yem
|Üçler 1986 / Beyaz peynir
|Yağ oranı düşük
|Aksaray
|Aksaray Üçler Süt ve Yem
|Üçler / Beyaz peynir
|Yağ oranı düşük
|Aksaray
|Aksaray Üçler Süt ve Yem
|Peysüt / Kaşar peyniri
|Eritme tuzu
|Aksaray
|Aksaray Üçler Süt ve Yem
|Üçler / Beyaz peynir
|Yağ oranı düşük
|Aksaray
|Aydınoğlu Gıda
|Tomris / Beyaz peynir
|Yağ oranı düşük
|Aksaray
|Aydınoğlu Gıda
|Tomris / Kaşar peyniri
|Yağ oranı düşük
|Aksaray
|Aylaç Süt ve Yem
|Çiğdemli / Beyaz peynir
|Yağ oranı düşük
|Ankara
|Hastürk Gıda
|Abalı / Süzme çiçek balı
|Taklit veya tağşiş
|Ankara
|Mirzabey Et Süt Ürünleri
|Tadında / Ayran
|Protein oranı düşük
|Antalya
|Anamas Gıda-Abdullah Yılmaz
|Anamas / Tereyağı
|Bitkisel yağ
|Antalya
|Ceylan Et-Yusuf Ceylan
|Dana kıyma
|Kanatlı eti
|Aydın
|Emko Gıda
|İncirliova Güven / Deve sucuk
|Sakatat (baş eti)
|Aydın
|Zeynare Gıda
|Ayvalık Birlik / Naturel sızma zeytinyağı
|Tohum yağları karıştırılması
|Balıkesir
|Koç Gültekin Süt Ürünleri
|Koç Gültekin / Yoğurt
|Yağ oranı düşük
|Bilecik
|Zeni Süt ve Süt Ürünleri
|Aydil Gazioğlu / Tost peyniri
|Bitkisel yağ
|Bilecik
|Zeni Süt ve Süt Ürünleri
|Tatsan / Kaşar peyniri
|Bitkisel yağ, eritme tuzu
|Bilecik
|Zeni Süt ve Süt Ürünleri
|Tatsan / Kaşar peyniri
|Nişasta
|Bilecik
|Zeni Süt ve Süt Ürünleri
|Güven Al / Kaşar peyniri
|Eritme tuzu
|Bilecik
|Zeni Süt ve Süt Ürünleri
|Enezbey / Kaşar peyniri
|Eritme tuzu
|Bilecik
|Zeni Süt ve Süt Ürünleri
|Tatsan / Taze kaşar
|Yağ oranı düşük, eritme tuzu
|Burdur
|HNC Süt ve Süt Ürünleri
|Ata Çiftliği / Tost peyniri
|Yağ oranı düşük
|Diyarbakır
|El Suri Tea-Mikail Günçiçeği
|Petek / Siyah çay
|Gıda boyası
|Elazığ
|Harput Yemek Fabrikası
|Lahmacun
|Kanatlı eti, sakatat (taşlık)
|Elazığ
|Otaran Süt ve Süt Ürünleri
|Kurtbey Çiftliği / Tereyağı
|Yağ oranı düşük
|Gaziantep
|Ararbey Baharat-Saliha Arar
|Sumak
|Gıda boyası
|İstanbul
|Buhara Lahmacun-Mustafa Bağlan
|Çiğ kıyma
|Sakatat (taşlık)
|Karaman
|Halk Etliekmek ve Pide Fırını
|Etli ekmek iç harcı
|Sakatat (baş eti)
|Kayseri
|Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri
|Yıldız / Piliç sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti
|Kayseri
|Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri
|Yıldız / Dilimli piliç sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti
|Kayseri
|Erciyes Sakatat Et Tavuk Deri
|Başkartal / Dana sucuk
|Sakatat (baş eti)
|Kayseri
|Yusuf Can Şarvan-YCŞ Makarna
|Uğur Şarvan Kayseri / Mantı
|Soya
|Kırklareli
|Görgüneroğlu Gıda
|Kızılcıkdere Görgüneroğlu / Sığır sucuk
|Sakatat (dil)
|Kütahya
|Köyce Süt ve Süt Ürünleri
|Köyce / Beyaz peynir
|Yağ oranı düşük
|Manisa
|Sarıyer Börekçisi-Hayrettin Kaya
|Kıymalı pide
|Sakatat (kalp)
|Mersin
|Çukurova Baharat-Tuğrul Dolgun
|Kekik Oregano
|Yabancı madde
|Mersin
|Mutum Süt Ürünleri
|Doy Horeka / Kaşar peyniri
|Eritme tuzu
|Mersin
|Öz MY Gıda
|Narlıkuyu Anadolu Süt Çiftliği / Kaşar
|Eritme tuzu
|Sakarya
|Serdivan Yemekçilik-Ciğerci Bahattin
|Dana-kuzu Adana kebap
|Kanatlı eti
|Sakarya
|Dermansüt
|Derman Süt / Kaşar peyniri
|Eritme tuzu
|Sakarya
|Hamm Süt Ürünleri
|Hamm Süt / Çeçil peyniri
|Yağ oranı düşük
|Uşak
|Sayar Pide-Sultan Sayar
|Dana kıymalı pide harcı
|Sakatat (kalp)
|Uşak
|Bir Eylül Lokantası
|Dana kıymalı karnıyarık
|Kanatlı eti, sakatat (taşlık)
|Zonguldak
|Elmas Süt Ürünleri
|Lokma / Taze peynir
|Yağ oranı düşük