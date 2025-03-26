Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıdaları ifşa etmeyi sürdürüyor.



Son olarak 24 Mart tarihinde güncellenen 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 4 yeni sucuk markası eklendi. Güncellemelerle birlikte, zeytinyağı ve sucuk ürünleri en çok hile yapılan gıdalar olarak dikkat çekerken, 'dana sucuk' adı altında satışa sunulan ürünlerde gıda boyası, kanatlı eti ve deri dokusu gibi usulsüzlükler tespit edildi.

Market zincirleri ve şarküteriler aracılığıyla satışa sunulan 4 sucuk markası şu şekilde:



DANAM ET marka sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.



BEYTULLAH HAYAL marka sucuklarda kanatlı eti bulundu.



KISMETOĞLU BEYTİ marka sucuklarda gıda boyası ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.



DANAM ET marka ısıl işlem görmüş kangal sucuklarda deri dokusu tespit edildi.