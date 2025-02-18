Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atama sürecine ilişkin takvim, MEB'in resmi internet sitesinde yayımlandı.

2022 ve 2024 yıllarında yapılan EKPSS-Lisans sınavına katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Devlet Memurluğuna Alınma Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde atamalar gerçekleştirilecek. Atama işlemi, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne dayanacak.

Başvuru süreci, iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada, adaylar 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgelerle elektronik ortamda başvuruda bulunacaklar. İlk aşama başvuruları onaylanan adaylar, ikinci aşama olan tercih başvurusu için 16 Nisan-28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler.

Atama sonuçları ise 30 Nisan 2025’te açıklanacak ve ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren görevlerine başlayacaklar.