Eğitim-İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Gençlerden Atatürk’e Mektup” yarışmasının okullarda duyurulmasını “yönergeye uygun olmadığı” gerekçesiyle engellemek istendiğini açıkladı. Eğitim-İş yaptığı yazılı açıklamada, her yıl 19 Mayıs’ta düzenlenen yarışma için gerekli belgelerin 18 Şubat 2026’da Bakanlığa iletildiği bildirildi. Açıklamada, Bakanlığın “şartnamenin yönergeye uygun olmadığı” gerekçesiyle yarışmanın okullarda duyurulmasına izin vermediği, ancak gönderilen resmi yazıda eksikliklerin ne olduğunun belirtilmediği ifade edildi.

GERİCİ DERNEKLER

Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay açıklamasında, Bakanlığın geçmiş uygulamalarına da atıfta bulunarak şunları söyledi: “Okulların kapılarını yandaş sendikalara sonuna kadar açan, gerici vakıf ve derneklerle günaşırı

protokoller imzalayan Bakanlık; bu yapıların faaliyetleri söz konusu olduğunda yönergeleri esnetebildiğini defalarca göstermiştir. Demek ki istendiğinde çözüm vardır; konu Atatürk olunca ise ‘yönerge’ bir anda engel haline getirilmektedir. Aynı esneklik ve çözüm üretme iradesi nedense Atatürk’ü anmaya gelince ortadan kaybolmaktadır.”

‘İDEOLOJİK KARAR’

Özbay, “Gençlerin Atatürk’e olan sevgisi hiçbir yasakçı anlayışa tabi değildir. Bu ideolojik kararı tanımıyor, yarışmamızı bu anlayışa rağmen düzenliyor, herkesi bu etkinliğimize destek vermeye çağırıyoruz” dedi.