İstanbul’da etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası, pazar günü zirveye ulaşacak. Ancak salı gününden itibaren, megakentte tekrar kış şartlarının etkili olması bekleniyor. Bu değişimle birlikte sıcaklıkların 15 ila 20 derece arasında düşmesi öngörülüyor.

Çevre Bakanlığı, Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarılar yapılırken, vatandaşlar aşırı sıcaklar ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, salı gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıklardaki sert düşüşe ve kar yağışına dikkat çekerek uyarıda bulundu. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk ve yağışlı hava geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son hava tahmin raporuna göre; ülkemiz 18 Mart Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Hava sıcaklıklarının salı günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ise ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sıcaklıklardaki ani düşüşle meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları, erken uyarıları takip etmesi önem taşımaktadır."

İSTANBUL'DA SICAKLIK 2 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemizin 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının Salı günü kuzeybatı kesimlerde, Çarşamba günü ise Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (10 °C ilâ 15 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir.

Soğuk ve yağışlı havanın, Ülkemiz genelinde 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar etkili olması beklenmektedir. Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, Çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Halen mevsim normallerinin 10 °C ila 15 °C derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerimizde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."