Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ/PDY ve DHKP/C ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Bakanlığın, Malvarlığının Dondurulması Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ/PDY bağlantılı 3 gerçek kişi ile 3 kuruluşun ve DHKP/C bağlantılı 3 gerçek kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlığının dondurulması kararı alınan FETÖ/PDY terör örgütü bağlantılı gerçek kişiler Hilal Kalyoncu, Celil Kalyoncu, Doğan Ertuğrul olarak sıralandı.

FETÖ/PDY bağlantılı tüzel kişiler listesinde ise Kalyon Inc., International Journalists Association eV., Free Journalists Association yer aldı.

Mal varlığı dondurulan DHKP/C terör örgütü bağlantılı gerçek kişiler Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupinar, Erdal Gökoğlu oldu.

Öte yandan, Bakanlık tarafından hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren fiillerin sebeplerinin ortadan kalkmasına istinaden Suriye uyruklu Omar Alwaki'nin mal varlığının dondurulması kararı kaldırıldı.