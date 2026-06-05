Bilecik, Bursa, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'yı kapsayan bölgelerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Bakanlığın resmi NSosyal hesabı üzerinden kamuoyuna yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler paylaşıldı.
Meteorolojik tahminlere göre, yağışların bölgesel olarak etkisini artırması öngörülüyor. Bu kapsamda Bilecik il genelinin tamamında; Bursa'nın doğu kesimlerinde, Kütahya'nın kuzey bölgelerinde ve Eskişehir'in batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Uyarılan iller arasında yer alan Ankara'nın ise özellikle güney ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarının detaylarında, yaşanabilecek muhtemel afetlere karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.