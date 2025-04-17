Her yıl katlanarak artan vergi kaybını engellemek amacıyla başlatılan denetimlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da dahil oldu.



Geçtiğimiz aylarda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sahte sigortalılara ilişkin başlattığı 'ifade alma' süreci, bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından son yıllarda alım-satım işlemlerine konu olmuş tapular için devreye alındı.

SATIŞ BEDELİNİ SAKLAYAN İFADEYE ÇAĞRILACAK



2024 yılına yönelik konut alım-satım işlemlerini mercek altına alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tapu satışının bir kısmını rayiç bedel üzerinden tamamlayan, geri kalan kısmını ise elden ödeyerek vergi kaybı yaşanmasına yol açan tarafları ifade vermeye davet etti.



Türkiye'de yaygın olarak başvurulan bu uygulamada, tapu harcını az ödemek isteyen alıcı ve satıcı, söz konusu dairenin satış fiyatını gerçekte olan satış değerinin oldukça altında göstererek ödeyecekleri harç bedelini de büyük oranda düşürebilmekte.

YÜKLÜ PARA CEZALARIYLA KARŞILAŞABİLİRLER



Söz konusu yöntem, ilk aşamada cazip gözüküyor olsa da gayrimenkulün değerini daha az göstererek masraftan kaçınmak isteyenler bakanlık denetimlerine takılabilmekte.



Bu işlemlerin denetlenmesi için görevlendirilen ekiplerin sayısını artıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, usulsüz işlemlere konu olan alıcı ve satıcıların yüklü para cezalarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Satış işleminin doğrudan gerçek bedel üzerinden bildirilmesi gerektiği hatırlatılırken, geçmiş yıllarda usulsüz işlemlerde bulunduğu tespit edilen vatandaşlar, tapunun gerçek bedeli ile satışa konu bedel arasında kalan fark tutarını yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacak.