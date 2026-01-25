Türkiye'de artan gayrimenkul fiyatları, taşınmaz satış işlemlerinde tarafların 'daha düşük tapu harcı' ödemek için hileli yollara sapmasına neden olmakta.



Mevzuata göre taşınmazın satışında beyan edilen tutarın yüzde 4'ü 'tapu harç bedeli' adı altında devlet tarafından vergi olarak alınmakta. Yasalara göre söz konusu tutar alıcı ve satıcı arasında eşit olarak pay edilse de, uygulamada taşınmaz alım-satım işlemlerinde söz konusu ücret çoğu zaman alıcı tarafından ödenmekte.



Bu işlem sırasında daha düşük vergi ödemek isteyen taraflar önceden anlaşma yoluna giderek, tapu müdürlüklerine yaptıkları beyanda satış bedelini gerçek değerin altında göstermekte. Bu durum Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) radarına takılırken, her yıl milyarlarca liralık vergi kaybına neden olan durumun telafisi için çalışmalara hız verildi.

BİNLERCE TAPULU EVE YAZI GÖNDERİLDİ



İlk aşamada geriye dönük 5 yıllık devir işlemlerini tarayan GİB, taşınmazların satıldığı ilçelerdeki ortalama fiyatları listeleyerek, usulsüz beyanda bulunulduğu düşünülen şüpheli devir işlemlerini merceğe aldı.



Gerçek değerin bildirilmediği düşünülen taşınmazlar için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından taşınmazın mevcut sahibi ile eski sahibinin adreslerine tebligat gönderilirken, söz konusu gayrimenkul için belirlenen gerçek bedel ile satışa konu tutar arasındaki farkın detayları paylaşıldı.



Aralık ayında TBMM'de kabul edilen düzenleme ile tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi halinde 'yüzde 25' olarak uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 100 oranına yükseltilmişti.



İlk aşamada binlerce şüpheli işlem için evlere tebligat gönderildiği öğrenilirken, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda kendilerine gönderilen tebligat örneklerine yer verdi.

15 GÜN SÜRE VERİLDİ



Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, şüpheli işleme konu alıcı ve satıcı taraflara gönderilen tebligatlarda, devir işleminin detaylarını paylaşmak üzere taraflara 15 gün süre verildi.



Bu süre içerisinde tebligat alan kişilerin, Defterdarlığa bağlı Denetim Koordinasyon Müdürlüğü ya da Gelir Yönetimi ve Denetim Müdürlüğü'ne başvurarak savunma yapmaları talep edilirken, savunma vermeyen şüpheliler için yüzde 100 oranında vergi ziyaı cezası uygulanacağı öğrenildi.