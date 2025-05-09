Ticaret Bakanlığı tarafından 9 Mayıs 2025 tarihinde yapılan duyuruda, "Viole & More" markasına ait "Bambu Model Reed Diffuser" çubuklu oda kokusu ürününün, güvenlik eksikleri nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verildi. 100 ml’lik bu ürün, kullanıcılar için risk oluşturduğu gerekçesiyle “Güvensiz Ürün” kapsamına alındı.

ETİKET VE AMBALAJ UYARISI EKSİK

Bakanlık tarafından yapılan teknik incelemede, ürünün ambalajında bulunması gereken dokunsal uyarı işaretinin yer almadığı tespit edildi. Mevzuata göre, tehlikeli kimyasal içeren ürünlerde görme engelliler için dokunarak hissedilebilecek uyarı işaretlerinin bulunması zorunlu. Ancak bu ürün, TS EN ISO 11683 standardına aykırı şekilde piyasaya sunulmuş durumda.

Ayrıca, karışım sınıflandırması, etiketleme ve ambalajlama kurallarının da ihlal edildiği belirtildi. Bu durum ürünün, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar açısından ciddi riskler barındırdığına işaret ediyor.

PİYASADAN TOPLATILACAK

Ticaret Bakanlığı, ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve satış noktalarından toplatılacağını duyurdu. Vatandaşlardan bu ürünü kullanmamaları, ellerinde varsa derhal imha etmeleri veya iade etmeleri istendi.