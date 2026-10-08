Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini aralıksız sürdüren yetkili kuruluşlar, tüketicilerin sağlığını riske atacak ürünleri mercek altına almaya devam ediyor.
Yapılan son laboratuvar ve saha incelemelerinde, Nk markasına ait spor ürününün kullanım açısından gerekli güvenlik standartlarını karşılamadığı saptandı.
Bakanlık, tespit edilen bu tehlike üzerine söz konusu ürünü "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurdu.
ÜRÜNÜN MAĞAZA VE ONLİNE PLATFORMLARDA SATILMASI YASAKLANDI
Alınan karar doğrultusunda ilgili spor ürününün mağazalarda ve online platformlarda satılması engellendi.
Mevcut ürünlerin piyasadan hızla toplatılması amacıyla dağıtıcı ve satıcılara yönelik idari yaptırımlar ve denetim süreci başlatıldı. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına güvensiz ilan edilen ürünlerden uzak durmaları hususunda uyarıda bulundu.