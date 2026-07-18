Ticaret Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren işletmede 1 top dondurmanın 400 TL'ye satılması ile ilgili işletmeye idari işlem uygulandığını ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildiğini duyurdu.

Bodrum'da bir top dondurmanın fiyatını soran bir kişi, 400 lira cevabını alınca yaşadığı şaşkınlığı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kısa sürede sanal medyada yayılan görüntüler sonrası Ticaret Bakanlığı çalışma başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,

"Vatandaşlarımızdan gerek CİMER gerekse sosyal medya üzerinden bizlere ulaşan şikayetler doğrultusunda, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamaları incelenmiştir.

Yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulanmış; ayrıca şikayete konu dondurma fiyatlaması, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilmiştir.

Özellikle yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin yoğunlaştığı turizm ve tatil bölgelerimiz başta olmak üzere, 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla denetimlerimizi aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" denildi.