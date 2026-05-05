Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden bir ürünle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan denetimlerde riskli bulunan ürünün piyasadan toplatılması ve satışının durdurulması kararlaştırıldı.

Yetkili ekiplerin incelemeleri sonucunda, Doffbi markasına ait bir çocuk sweatshirtünde ciddi güvenlik riski tespit edildi. Ürünün özellikle baş ve boyun kısmında bulunan fonksiyonel kordonun, çocuklar açısından boğulma ve yaralanma tehlikesi oluşturduğu belirlendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ürünün güvensiz bulunma gerekçesi net şekilde ifade edildi. Açıklamada, baş ve boyun bölgesindeki kordonun kullanımının çocuklar için risk teşkil ettiği ve bu durumun ciddi kazalara yol açabileceği vurgulandı.

SATIŞI YASAKLANDI

Tespit edilen risklerin ardından ürünün satışı acil olarak durduruldu. Yetkililer, tüketicilerin güvenliğini sağlamak adına bu tür ürünlere karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını belirtti.

PİYASADAKİ ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

Bakanlık, yalnızca satış yasağıyla yetinmeyerek piyasada hâlihazırda bulunan ürünlerin de toplatılması için yasal süreci başlattı. Tüketicilere ise bu ürünü kullanmamaları ve gerekli durumlarda ilgili firmayla iletişime geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.