Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı güncel bildirime göre, yumuşak oyuncaklar kategorisinde yer alan ve markası belirtilmeyen “squishy” ürünler ciddi güvenlik riski taşıyor.

Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan teknik testlerde, oyuncak üzerinde yer alan çıkıntının 22.9 N kuvvet uygulandığında koparak küçük parça oluşturduğu belirlendi.

Ayrıca bu parçanın çapının oyuncaklarda kullanılan küçük parça silindiri içine girdiği, bu durumun özellikle 3 yaş altı çocuklarda boğulma riski oluşturabileceği vurgulandı. Ürünün ambalaj kalınlığının da sadece 0.038 mm olması, güvenlik açısından ilave bir zafiyet oluşturuyor.

SATIN ALINMIŞSA HEMEN İADE EDİN

Bakanlık, söz konusu ürünün satışının yasaklandığını ve toplatma sürecinin başladığını duyurdu. Ebeveynlere yönelik yapılan uyarıda, bu tür etiket ve ambalajı olmayan yumuşak oyuncakların çocuklara verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilecekleri belirtilirken, bu sistem aracılığıyla ürünlerin güvenli olup olmadığını kontrol etmeleri önerildi.