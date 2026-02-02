BORSA İstanbul ocak ayında yüzde 23 yükselerek yatırımcısının yüzünü güldürürken, konut sorununu çözeceği iddia edilen Damla Kent gayrimenkul sertifikasının hisse fiyatı yalnızca yüzde 0.7 artış gösterdi. 2025 Ağustos’undaki halka arzdan sonra yatırımcıların yarısından fazlası ev sahibi olma hayalinden vazgeçerek ellerindeki sertifikaları sattı. Projede kalan 300 bin yatırımcı ise ‘damlaya damlaya’ ev sahibi olmaktan çok, zarar oranını düşürmeyi hedefliyor.

‘ALTIN PİŞMANLIK’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un büyük vaatlerle duyurduğu, TOKİ ve Emlak Konut’un desteklediği Damla Kent projesi Ağustos 2025’te 7.59 TL’den halka arz edilmişti. 767 bin yatırımcının katıldığı gayrimenkul sertifikası, Borsa İstanbul’da cuma günü kapanışta 5.85 TL’den işlem gördü.

Damla Kent’in sertifika fiyatı halka arzdan bu yana yüzde 23 düşerken, Ocak 2026’nın tamamında ise yüzde 0.7 yükselebildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre Damla Kent’te 31 Ocak itibarıyla yaklaşık 300 bin yatırımcı kaldı. Böylece 1 yıldan kısa sürede 467 bin 709 yatırımcı, Damla Kent projesinden vazgeçerek ellerindeki sertifikaları sattı. Kalan yatırımcılar ise ne kadar zarar ettiklerini paylaşarak tepki gösteriyor. Bir yatırımcı, “Damla Kent’in halka arzına girmek yerine altın alanlar zaten ev sahibi oldu” değerlendirmesini yaptı. Bir başka yatırımcı da “Halka arza 8 bin lotla girmiştim, 14 bin TL zarardayım” yazdı.

Projenin 10’da 1’i tamamlanabildi

EMLAK Konut’un paylaştığı verilere göre 15 Ocak itibarıyla Damla Kent projesinde ilerleme oranı yüzde 10.51 seviyesinde kaldı. Toplam 2 bin 214 adet dairenin bulunduğu projede 220 dairede asli edim gerçekleşti. Böylece 220 dairenin sahibi belli oldu. Projenin 2029’da bitirilmesi planlanıyor. Halka arzdan bu yana sertifikaların büyüklüğü 4.9 milyar TL azalarak 16.5 milyar TL’ye geriledi. Damla Kent’te 1+1 daireler için en az 631 bin 516, 2+1 daireler için 863 bin 276, 3+1 daireler için de 1 milyon 384 bin sertifika gerekiyor.