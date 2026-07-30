Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’den Rusya’ya seyir halindeyken arıza yaparak karaya oturan, 190 metre uzunluğundaki San Marino bayraklı “PILATUS MARINE” isimli dökme yük gemisinin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden yüzdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, balık adamlar tarafından yapılan kontrollerde gemide herhangi bir hasar tespit edilmemesinin ardından kurtarma operasyonunun başlatıldığı kaydedildi. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışmalara kılavuz kaptan refakat ederken, KIYEM-1 botu ile KURTARMA-16 ve KURTARMA-19 römorkörlerinin görev aldığı ifade edildi. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından geminin boğaz geçişini güvenli şekilde tamamladığı, bunun üzerine Çanakkale Boğazı’nın kuzey-güney yönlü gemi trafiğine yeniden açıldığı duyuruldu.

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