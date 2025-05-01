Mutfakların ve sofraların temel gıda ürünü olan soğanda yeni bir krizin perdesi açıldı. İhracatta yaşanan sıkıntı ve marketlerin düşük fiyat politikası nedeniyle 10 TL’lik maliyeti olan bir kilogram soğanın piyasadan 5-6 TL’ye alıcı bulabildiğini kaydeden üreticiler, bakanlıkların sözlerine yerine getirmemesi durumunda henüz hasada başlanmamış olan tarlaları ürün ile birlikte süreceklerini açıkladı.

MISIR’IN ÇÖPÜ GELİR

Türkiye’nin yüksek üretim maliyetleri ve ihracat politikası nedeniyle Romanya, Ukrayna gibi pazarlarını kaybettiğini anlatan Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Reşit Kaya, hafta sonu yapılması planlanan basın açıklamasını ertelediklerini, Gıda ve Ticaret bakanlıklarından ihracatın kolaylaştırılması, teşvik gibi taleplerde bulunduklarını aktardı. “Marketler ürününüzü almayız diye bizi tehdit ediyor. Marketler bize 6-7 TL’lik fiyatla geliyor. Zarar etme yükünü kaldıramayız. Biz devlet değiliz” diye konuşan Kaya, “Soğan üreticisi küstüğü zaman Mısır’ın çöpünü getiriyoruz. Bunu daha önce yaşadık. Bakanlıktan yanıt alamazsak tarlaları süreceğiz” dedi. Reyhanlı Ziraat Odası Bakanı Şemseddin Cünedioğlu ise piyasada arz fazlası olduğunu kaydederek, “Soğanın tarladan ortalama 6 TL market 20 TL’ye satıyor. Hükümet sanki soğan patates ile enflasyonu düşürebilecek. Üretim sezonunda ürünün dışarıdan ithal edilmesi üreticiyi zorladı” dedi.