Alışveriş yaparken indirim, sadakat program veya e-fatura bahanesiyle müşterilerin telefon numaraları isteniyor. Sonrasında ise mesaj yağmuru başlıyor. Ticaret Bakanlığı, müşteriyi usandıran söz konusu mesajlar için devreye girdi. Numara vermeyen müşteriye işlem yapmayan ve sonrasında kampanya mesajlarıyla taciz eden firmalar mercek altına alınacak.

TGRT Haber'de konuşan bir vatandaş "Engelliyorum. Atıyorlar, başka numaradan atıyorlar. Sürekli bildirimlerim durmuyor. Numaranız verince indirim oluyor diyorlar. Aslında indirim de olmuyor. Kendi kendimizi kandırıyoruz gibi oluyor" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Alışveriş sırasında numara vermeden ödeme yapmak neredeyse imkansız olurken sonrasındaysa mesajla adeta kampanya tacizi başlıyor. Söz konusu bu duruma Ticaret Bakanlığı'ndan sert fren geldi.

FİRMALAR MERCEK ALTINDA

Bakanlık müşteriyi onay vermeye zorlayan firmaların inceleneceğini açıkladı. Haberde konuşan bir vatandaş "Gecenin 5'i, 3'ü mesaj geliyor. Uyanıyoruz, uykumuzda uyanıyoruz. Kütüphaneye gidiyoruz, mesaj geliyor. O geliyor, bu geliyor. Sürekli titreyip titreyip duruyor telefon" ifadelerini kullandı.

Şikayetlerin Ticaret Bakanlığı e-Reklam portalı üzerinden ve CİMER'den yapılabileceği aktarıldı. CİMER'den yapılan şikayetlerde firma detaylarının eksiksiz yazılması ve ne zaman numara paylaşımı yapıldığını belirtmek gerektiğine dikkat çekti.