Kamu hizmetlerinde dijitalleşme adımlarına bir yenisi daha eklendi. Adli para cezalarının ödeme süreçlerinde vatandaşların yaşadığı bürokratik işlemleri ve kurumlar arası trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla Adalet Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) güçlerini birleştirdi. Ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında adli para cezalarının tahsilatı tamamen dijital ortama taşındı. İlk olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda pilot olarak uygulamaya alınan sistemin, çok kısa bir süre içerisinde Türkiye genelindeki 81 ilde erişime açılması planlanıyor.

ADLİYE VE VERGİ DAİRESİNE GİTME DEVRİ BİTİYOR

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, kendilerine kesilen adli para cezalarını yatırabilmek için adliye veznesine ya da vergi dairesine gitmek zorunda kalmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden aktif hale getirilen sistem sayesinde tüm işlemler saniyeler içinde tamamlanabilecek. Ödeme yapmak isteyen vatandaşların, GİB ana sayfasında yer alan "Hızlı Ödemeler" sekmesine tıklayarak "Adli Para Cezası Ödemeleri" bölümüne giriş yapması yeterli olacak. Özellikle ilçe merkezlerine, adliyelere ve vergi dairelerine uzak bölgelerde ikamet eden vatandaşlar için hayata geçirilen bu kolaylıkla ulaşım masraflarının ve zaman kaybının tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

YASAL SÜRELER VE TAKSİT İMKANI AYNEN DEVAM EDECEK

Ödeme kanallarının dijitalleşmesi, vatandaşların mevcut yasal haklarında ve ödeme takvimlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak. Mevcut mevzuatta yer alan yasal süreler ve taksitlendirme avantajları yeni sistemde de geçerliliğini koruyacak. Buna göre, mahkeme tarafından hakkında ayrıca bir taksitlendirme kararı verilmeyen hükümlüler, ödeme emrinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde toplam ceza tutarının üçte birini internet üzerinden yatırmaları durumunda, kalan borçlarını iki eşit taksit halinde ödeme hakkına sahip olacak.