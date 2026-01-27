Habertürk'te yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen düzenleme, yeme-içme sektöründe şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

Mevcut sistemde, servis ücreti veya kuver gibi ek bedeller fiyat listesinde belirtildiği takdirde yasal olarak talep edilebiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu istisna ortadan kalkıyor:

Ek Bedel Yasak: İşletmeler hangi isim altında olursa olsun (servis, kuver, garsoniye, masa bedeli) ürün fiyatı dışında bir kalem ekleyemeyecek.

Sürpriz Ücretlere Son: Adisyon sonunda ortaya çıkan ve tüketiciyi rahatsız eden beklenmedik maliyetlerin önüne geçilecek.

Net Fiyat Politikası: Tüketici, menüde gördüğü fiyatın içinde servis ve sunum maliyetlerinin de dahil olduğunu bilerek sipariş verecek.

Düzenlemeye sadece tüketiciler değil, pek çok işletme sahibi de destek veriyor. İşletmeciler, ürün fiyatlandırmasını zaten maliyetlere göre yaptıklarını, adisyona sonradan eklenen küçük bedellerin müşteriyle olan güven ilişkisini zedelediğini ifade ediyor. Sektör temsilcileri, bu kararın şikayetleri azaltacağını öngörüyor.

RESMİ GAZETE BEKLENİYOR

Yönetmelik değişikliğinin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye genelindeki tüm restoran, kafe ve benzeri işletmeler bu kurala uymak zorunda kalacak. Şartlara uymayan işletmelere yönelik ağır idari para cezalarının uygulanması gündemde.