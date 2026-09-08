Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından mevcut soruşturmalara ilişkin bir bilgilendirme mesajı paylaştı. Gürlek, 14 şirkete el konulduğunu açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda kahraman polis teşkilatımızla gerçekleştirilen operasyonlarla; nitelikli dolandırıcılıktan suç gelirlerinin aklanmasına, yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Antalya’da; önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazanan, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına darbe vurulmuş; 8 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Gaziantep’te; yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırdıkları, hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği bulunduğu tespit edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma; kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütülmektedir.

İstanbul’da; vatandaşlarımızı yasa dışı bahis ağlarının içine çeken, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Yapılan aramalarda yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

İzmir’de ise; Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Suç örgütlerinin yalnızca üyelerini değil; suçtan elde ettikleri gelirleri, kullandıkları şirketleri ve mal varlıklarını da yakından takip ediyoruz. Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları sahada başarıyla icra eden Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum."

TRPOS'A KAYYIM ATANDI

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında, TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin 2024-2025 yıllarında 3,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan TCMB, MASAK ve bilirkişi raporlarında; şirketin bazı üye iş yerlerine sağladığı sanal POS ve linkle ödeme altyapısının, yasa dışı bahis sitelerinden para tahsil edilmesi ve bu fonların farklı hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin kuvvetli mali emarelere ulaşıldığı kaydedildi.

İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheliden 24’ü gözaltına alındı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yönetimine TMSF kayyım olarak atandı.

Soruşturma kapsamında 245 banka ve kripto hesabına bloke konulurken, 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere 57 malvarlığına el konuldu. El konulan malvarlıklarının yaklaşık piyasa değerinin ise 247 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

Şüpheliler hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma sürüyor.