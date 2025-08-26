1 Temmuz tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde hayvan pazarlarının kapatılmasını öngören düzenleme, 24 ilde yürürlükten kaldırıldı.



Türkiye'de patlak veren şap hastalığı salgını nedeniyle birçok ilde ani hayvan ölümleri görülürken, hayvan yetiştiricileri söz konusu kısıtlamaların mağduriyete neden olduğunu duyurmuştu.

24 İLDE YASAK KALDIRILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1’e karşı kısa sürede etkili bir aşı üretildiğini belirterek, hastalığın yayılımını engellemek için hayvan hareketlerinin kısıtlandığını ve hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığını hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şap Enstitüsü tarafından bugüne kadar 12 milyon 450 bin doz aşı sahaya sevk edilirken, bu rakamın ağustos ayı sonunda 13 milyon 750 bine ulaşması bekleniyor.



İşte yasağın kaldırıldığı iller...



Aşılama oranının yüzde 85’in üzerine çıkmasıyla birlikte ilk etapta Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli’nde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açıldı.

Son olarak aşılama oranının yüzde 85’in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerinde de hayvan pazarlarının açıldığı bildirildi. Böylece toplam 24 ilde hayvan pazarları yeniden faaliyete geçti.



Bakanlık açıklamasında, aşılamadaki başarının artmasıyla diğer illerde de pazarların kademeli olarak açılacağı vurgulandı. Ayrıca şap aşısının hastalığı yaydığı, etkisiz olduğu, et ve süt fiyatlarının artacağı ya da kırmızı et tedarikinin biteceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, bunların bilinçli bir dezenformasyon olduğu ifade edildi.