Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan inceleme ve laboratuvar analizleri sonucunda, piyasada yer alan "peluş kaz" oyuncağının güvenlik kriterlerine aykırı olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerde, söz konusu oyuncağın TS EN 71-1 standardında belirlenen mekanik güvenlik şartlarını karşılamadığı belirlendi. Ürünün kolayca küçük parçalara ayrılarak özellikle bebekler ve küçük yaştaki çocuklar için boğulma riski oluşturabileceği saptandı.

Bakanlık, ciddi tehlike arz eden bu uygunsuzluk nedeniyle oyuncağın piyasaya arz edilmesini yasaklayarak, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Ürün, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha göstermiyor, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüyoruz."