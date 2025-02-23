Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "21 Şubat Cuma günü saat 13.00 itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayan D-100, D-750 Devlet Yolları, TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarındaki kısıtlamalar, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır. İstanbul-Ankara güzergahındaki trafikte herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. Vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için Karayolları ekiplerimiz 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, sürücülerin yolculuk öncesinde güzergahlarındaki yol durumunu öğrenmek için ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, ALO 159 Yol Danışma Hattı veya Karayolları Genel Müdürlüğü’nün web sitesini kullanabileceklerini de duyurdu.