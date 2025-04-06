Sağlığı tehlikeye atacak gıdaların ifşası için 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini paylaşan Tarım ve Orman Bakanlığı, bir yandan da tağşişte en sık rastlanılan ürünlerin üretim koşullarına yönelik yeni tedbirler almayı sürdürüyor.



Geçtiğimiz aylarda narlı sos ve limon soslarının marketlerde satışına yasak getiren Bakanlık, eritme peynirlerin üretimine yönelik kısıtlamaların ardından bu kez de tereyağ için harekete geçti.

MEVZUATA AYKIRI TEREYAĞ ÜRETEN AĞIR CEZALAR ALACAK



"Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, Tereyağında ağırlıkça en fazla yüzde 2 tuz bulunacak. Tuzdan gelen kuru madde miktarı, süt yağsız kuru madde miktarından ayrı değerlendirilecek.



Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre; Tuz ilave edilmeyen tereyağı, ağırlıkça en az yüzde 82 süt yağı, en fazla yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi ve en fazla yüzde 16 su, tuz ilave edilen ve/veya çeşnili tereyağı ise ağırlıkça en az yüzde 80 süt yağı, en fazla yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi ve en fazla yüzde 16 su içerebilecek.



TEREYAĞINA AROMA KATMAK YASAKLANDI

Çeşnili tereyağında taklit ve tağşişe sebebiyet verecek çeşni maddesi kullanılamayacak. Sadeyağa ve çeşni maddesi bulunmayan tereyağına aroma verici katılamayacak. Tebliğ kapsamındaki tereyağı çeşitlerine manda sütü ve yoğurt aromaları gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri eklenemeyecek.

TEREYAĞ GİBİ İBARESİ KULLANILAMAYACAK

Tereyağı ve sadeyağ dışındaki yağların etiketinde, reklam, tanıtım ve sunumunda "tereyağı veya sadeyağ" algısı oluşturacak tüketiciyi yanıltıcı ifade ve görseller kullanılmayacak.

Tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri 1 Eylül 2025'e kadar bu kurallara uymak zorunda olacak.



Öte yandan tebliğin yayına girmesine rağmen mevzuata aykırı üretim gerçekleştiren firmalar ağır para cezası ile karşı karşıya kalacak. Hileli ürünlerin market raflarında satışa sunulması halinde ise söz konusu ürünlere yönelik toplama kararı verilecek.







