

Bir dönem Türkiye'nin en hızlı büyüyen tatlı markaları arasında gösterilen Ekleristan, son dönemde yaşadığı gelişmelerle yeniden gündeme geldi.

Gıda Bülteni'nin haberine göre, Nisan ayında mahkeme kararıyla iflas eden şirket, bu kez Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yer aldı.

ANTEP FISTIĞI YERİNE AY ÇEKİRDEĞİ KULLANILDI

Bakanlığın açıkladığı denetim sonuçlarına göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren İflas Hal. Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen ve Ekleristan markasıyla satışa sunulan 11 Şubat 2026 üretim tarihli "Antep fıstıklı ekler" ürününde yapılan analizlerde ay çekirdeği tespit edildi.

Denetim raporunda, ürünün içeriğinde tüketiciye beyan edilen Antep fıstığı yerine daha düşük maliyetli ay çekirdeği kullanıldığı belirtildi.

GIDA MEVZUATINA GÖRE TAĞŞİŞ SAYILIYOR

Gıda mevzuatı kapsamında, bir ürünün etiketinde belirtilen hammaddenin yerine farklı ve daha düşük maliyetli bir bileşenin kullanılması "taklit veya tağşiş" olarak değerlendiriliyor. Bu tür uygulamalar hem tüketiciyi yanıltıcı nitelik taşıyor hem de ilgili mevzuata aykırılık oluşturuyor.

400'DEN FAZLA ŞUBESİ VARDI

Pandemi döneminde faaliyete başlayan marka, kısa sürede hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. İlk olarak Bursa'da üç şube ile hizmet vermeye başlayan Ekleristan, bir yıl içinde 50 şubeye ulaştı.

İlerleyen süreçte franchise modeliyle büyümesini sürdüren şirket, Türkiye genelinde 52 ilde toplam 425 şubeye kadar ulaştığını açıklamış, yurt dışına açılmayı da hedefleri arasına koymuştu.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI ÇIKMIŞTI

Hızlı büyümenin ardından mali sorunlarla karşı karşıya kalan şirket için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi önemli bir karar verdi.

Mahkeme, Ekleristan Gıda, Cevizden Gıda ve Snowland Taşımacılık şirketlerinin konkordato taleplerini reddederek 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla iflaslarına hükmetti. Ayrıca iflas tasfiyesinin üç şirket için de basit tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verildi. Söz konusu karar daha sonra Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlandı.