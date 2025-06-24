Ticaret Bakanlığı, çocuk güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden 24 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan bildirimlerde, biri tekstil biri oyuncak olmak üzere iki farklı ürün için toplatma kararı alındı. Ürünlerin piyasadan toplatılması ve arzının yasaklanması talimatı verildi.

İlk bildirim, “Baby Lona” markasına ait kısa kollu kruvaze zıbın ürünüyle ilgili oldu. Ürün, 70BlN002 model/seri numarasıyla piyasada yer alıyor. Bakanlık, zıbında bulunan çıtçıtların koparak yaklaşık 63 N kuvvetle küçük parçalar oluşturduğunu ve bu parçaların silindirik yapıda olması nedeniyle yutulma riski taşıdığını belirtti. Bu nedenle ürünün piyasadan toplatılması ve arzının yasaklanması kararlaştırıldı.

İkinci bildirim ise “Hyntex” markalı şişme çocuk havuzu hakkında yapıldı. HS-12294 model numarası taşıyan yüzme havuzunun serbest düşüş yüksekliği 600 mm'nin üzerinde olan aktivite oyuncakları kriterlerini sağlamadığı, devrilme riski barındırdığı ve girişindeki tıpalardan küçük parçalar oluşabildiği belirtildi. Güvensizlik gerekçeleri doğrultusunda bu ürün için de toplatma kararı verildi.