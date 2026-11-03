Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında güvensiz olduğu belirlenen ahşap çocuk denge bisikletinin piyasaya arzını yasakladı. Piyasada bulunan ürünlerin de toplatılmasına karar verildi. Bakanlık denetçilerinin incelemelerinde, söz konusu oyuncakta boğulma ve mekanik yaralanma riski tespit edildi. “ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ, KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR” Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, “Çocuklarımızın güvenliği, kırmızı çizgimizdir. Güvensiz olduğu tespit edilen oyuncak, piyasadan toplatılıyor.” ifadelerini kullandı. Kaplan, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişilebileceğini de bildirdi.

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