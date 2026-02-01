AKP’nin özelleştirme sevdası dur durak bilmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Osmanlı döneminin Başbakanlığı olan ‘Bab-ı Ali’ binasının karşısında yer alan İstanbul Defterdarlık binasını özelleştirme kapsamına aldı. İstanbul’un en prestijli yerlerinden biri olan bina özelleştirilerek satılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla satışa açılan bina ve Kapalıçarşı üçgeninin ortasında yer alıyor.

2029’DA BİTECEK

Bab-ı Ali binasıyla Hükümet Konağı Caddesi ile ayrılan ve özelleştirme kapsamına alınan İstanbul Defterdarlık binası, 7 bin 250 metrekarelik arazi üzerine kurulu.

Karara göre özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak. Kararla Defterdarlık binasının yanı sıra Muğla’nın Bodrum ilçesi, Aydın’ın Kuşadası ilçesi, Ankara’nın Çankaya ilçesi ve İzmir’in Çeşme ilçesi gibi bölgelerdeki satışların sonuçları da duyuruldu.

YARIMADANIN KALBİNDE

Özelleştirmeyle satışa açılan bina Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı üçgeninde. Adeta Tarihi Yarımada’nın kalbinde yer alıyor.