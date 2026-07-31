ABD'de kirli gıda veya su yoluyla bulaşan siklosporiyazis vakalarının artmaya devam ettiği bildirildi. Yetkililer, salgının görüldüğü eyalet sayısının yükseldiğini açıklarken, hastalığın kaynağına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Parazit kaynaklı siklosporiyazis, genellikle şiddetli ishal, mide bulantısı, karın ağrısı, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilere neden oluyor. Semptomların birkaç hafta hatta bir aya kadar sürebildiği belirtilirken, hastalığın çoğu vakada antibiyotik tedavisiyle kontrol altına alınabildiği ifade ediliyor.

VAKA SAYISI ARTIYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre, daha önce yaklaşık 30 eyalette görülen vakalar 45 eyalete yayıldı. Bazı bölgelerde binlerce yeni vaka bildirilirken, sağlık otoriteleri salgının yayılımını yakından izliyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) verilerine göre, çok sayıda kişi hastanede tedavi altına alınırken, salgına bağlı doğrulanmış bir ölüm vakası ise şu ana kadar bildirilmedi.

GIDA KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

ABD medyasında yer alan iddialara göre, soruşturma kapsamında salgının bazı restoran zincirlerine ürün sağlayan bir taze sebze üreticisiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Ancak yetkili kurumlar tarafından hastalığın kesin kaynağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Sağlık uzmanları, özellikle çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin iyice yıkanması, güvenilir su kaynaklarının kullanılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yetkililer, salgının kaynağını belirlemeye yönelik epidemiyolojik incelemelerin ve gıda güvenliği denetimlerinin sürdüğünü bildirdi.