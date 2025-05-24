Tarım ve Orman Bakanlığı 23 Mayıs 2025 tarihli güncel taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini yayımladı. Şimdiye kadar ifşa olan yüzlerce firmaya yenileri eklendi. Denetimlerde tespit edilen firmaların ürettiği gıda ürünlerinde tüketicinin kandırıldığı, hatta sağlığı tehdit eden uygulamalara imza atıldığı görüldü.

Özellikle dana eti etiketiyle piyasaya sürülen anda içerisinde at ve eşek eti bulunan ürünler ile kahve diye ilaç içeren karışımlar dikkat çekti.

Bakanlığın yayımladığı listede yer alan firmalar arasında et ürünleri, şekerli mamuller ve bitkisel çay-kahve karışımları üreten işletmeler öne çıktı. Denetim sonucunda:

*CAN ET-BEKİR KAZOĞLU adlı firma dana eti olarak piyasaya sürdüğü üründe tek tırnaklı hayvan eti (at ve eşek eti) tespit edildi.

*KARATAŞ RESTORAN ve AHMET KIVANÇ GIDA firmalarının ürettiği lahmacun harçlarında da kanatlı eti bulunduğu belirlendi.

*AYDIZ CATERING isimli firmanın kıyma ürününde hem kanatlı hem de tek tırnaklı eti saptandı.

*OKKAS GIDA tarafından satılan BETOX COFFEE adlı kahve karışımında ise kahve yerine ilaç etken maddesi içeren bir bileşim bulundu.

*Ayrıca, SAF NATUREL BAL GIDA firmasının iki farklı üzüm pekmezi ürününde şeker ilavesi yapılarak tüketicinin yanıltıldığı anlaşıldı.

Tespit edilen bu uygunsuzluklar, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sağlık açısından da ciddi riskler taşıyor. Et ürünlerinde yapılan tür hileleri özellikle alerjen riski ve bulaşıcı hastalık tehlikesi barındırırken, bitkisel ürünlerdeki yasaklı bileşenler zehirlenmelere yol açabiliyor.