Bakanlık Usulsüz Gıda Ürünlerini İfşa Etti: Sucuktan 'Kafa', Baklavadan 'Ay Çekirdeği' Çıktı!

Taklit ve Tağşiş Listesi Güncellendi: Skandallar Bitmiyor!

YAYIN TARİHİ: 06 Mart 2025 - 19:48

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen gıda ürünlerini kamuoyuna duyurdu. 6 Mart 2025 tarihli güncellenen listede, pek çok yeni marka ve üretici yer alırken, tüketicilerin güvenini sarsan skandallar bir kez daha ortaya çıktı. Zeytinyağından sucuğa, peynirden baklavaya kadar birçok üründe hile yapıldığı belirlendi.

Sucuk Skandalı: Tavuk Kafası ve Sakatat Çıktı!

Bakanlığın yaptığı laboratuvar analizleri, ısıl işlem görmüş sucuklarda ciddi usulsüzlüklerin yaşandığını ortaya koydu. Bazı sucuklarda tavuk kafası, sakatat (baş eti) ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Tüketicinin güvenini istismar eden bu uygulama, büyük tepki topladı.

Baklava Fıstıklı Değil, Ay Çekirdekli!

Bakanlık denetimleri, fıstıklı baklava adı altında satılan bazı ürünlerde ciddi bir aldatmacayı ortaya çıkardı. Yapılan analizler sonucunda, baklavanın içine gerçek fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu belirlendi. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu girişim, sektör içinde de büyük yankı uyandırdı.

Peynirde Bitkisel Yağ Hilesi

Süt ve süt ürünleri de hileden nasibini aldı. Denetimler sırasında, bazı taze kaşar peynirlerinin içine bitkisel yağ karıştırıldığı tespit edildi. Doğal ve kaliteli olması gereken ürünlerde yapılan bu tür hileler, tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor.

Zeytinyağında Düşük Kalite Yağ Karışımı

Bakanlığın ifşa listesinde en dikkat çeken ürünlerden biri de zeytinyağı oldu. Doğallığıyla bilinen zeytinyağına tohum yağları ve düşük kaliteli zeytinyağları karıştırıldığı belirlendi. Bu durum, hem kaliteyi düşürmekte hem de tüketiciyi yanıltarak büyük bir güven kaybına yol açmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlıklarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirterek, tüketicilere alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.