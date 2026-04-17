Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, et ürünleri grubunda beyan edilen içerik ile gerçek arasında farklılıklar olduğu saptandı.

Yapılan denetimler sonucunda söz konusu ürünlerde şu bulgulara rastlandığı açıklandı:

Sakatat ve Kalp Tespiti: Bazı işletmeler tarafından hazırlanan lahmacun ve pide iç harçlarında, ürün içeriğinde belirtilmemesine rağmen kalp ve taşlık gibi sakatatlardan yararlanıldığı belirlendi.

Kanatlı Eti Karışımı: Tamamen dana eti olarak satışa sunulan köfte, kebap ve sucuk numunelerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti ile kanatlı eti karışımlarına rastlandı.

Tek Tırnaklı Eti Bulgusu: İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan çiğ pide harcı örneğinde, mevzuata aykırı şekilde tek tırnaklı eti (at, eşek vb.) tespiti yapıldı.

ZEYTİNYAĞI VE ARICILIK ÜRÜNLERİNDE TAĞŞİŞ

Bitkisel yağlar kategorisinde yapılan analizlerde, özellikle zeytinyağı ürünlerinde standart dışı uygulamalar görüldü. "Natürel Sızma Zeytinyağı" etiketiyle piyasaya arz edilen bazı ürünlerin içeriğine, daha düşük kaliteli zeytinyağlarının yanı sıra farklı tohum yağlarının karıştırıldığı teyit edildi. Benzer şekilde, süzme çiçek ballarında da doğal içeriği yansıtmayan taklit ve tağşiş uygulamalarının yapıldığı bildirildi.

İLAÇ ETKEN MADDESİ VE GIDA BOYASI KULLANIMI

İncelenen diğer ürün gruplarında, insan sağlığına uygun olmayan içeriklere rastlandığı ifade edildi. Bitkisel macunlar, takviye edici gıdalar, çikolatalar ve bazı alkolsüz içeceklerde, gıda maddelerinde kullanımı yasak olan ilaç etken maddeleri saptandı. Ayrıca; fıstıklı sarma, tatlı toz biber ve bazı süt ürünlerinde, gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boyaların veya yabancı bitkisel yağların kullanıldığı listede yer alan diğer bulgular arasında yer aldı.

İŞTE GÜNCEL TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ