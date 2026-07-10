Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Güncellenen listeye, 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 15 yeni ürün eklendi. Listede sucuk, kıyma, çay ve salam gibi doğrudan sofralarımıza giren ürünler yer aldı.

TEK TIRNAKLI ETİ VE DERİ DOKUSU TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde et ürünlerinde dehşete düşüren sonuçlara ulaşıldı. Ankara Çubuk’taki bir markanın ‘dana sucuk’ ibaresiyle sattığı üründe deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi.

Mersin’in Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde faaliyet gösteren iki ayrı firmanın çiğ dana kıymasında ise tek tırnaklı eti (at, eşek vb.) bulundu. Ayrıca Mersin’in Erdemli ilçesindeki bir firmanın ‘dana sucuk’ ibaresiyle, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir diğer firmanın ise ‘ısıl işlem görmüş dana sucuk’ ibaresiyle sattığı ürünlerde de yine tek tırnaklı eti tespit edildi. İstanbul Pendik ve Kayseri Kocasinan'da satılan bazı sucuk ve köftelerde de kanatlı eti ve sakatat (taşlık, baş eti) kullanımı deşifre oldu.

ÇAYDA BOYA, SALAMDA MEKANİK ET SKANDALI

Bakanlığın kara listesinde sadece et ürünleri değil, kahvaltıların vazgeçilmezi çay ve salam da yer aldı. İstanbul Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği iki farklı siyah çay markasında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. İstanbul Sultanbeyli'de satılan bir piliç büfe salamında ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

ZEYTİNYAĞI VE KEKİKTE DE HİLE ÇIKTI

Listenin diğer dikkat çeken ürünleri ise bitkisel yağlar ve baharatlar oldu. İstanbul Büyükçekmece ve Rize Merkez merkezli firmaların "Naturel Sızma Zeytinyağı" adı altında sattığı ürünlere tohum yağları karıştırıldığı belirlendi. İstanbul Zeytinburnu'nda satılan bir kekik markasında ise yabancı madde tespit edildi.