Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını riske atan ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

Güncellenen listede bal, zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye vitamin gibi ürünlerde uygunsuzluklar belirlendi.

Bakanlık, tüketicileri aralarında Haskaymak, Erzincan Birlik Bal, Pervari, Pervari Sepeti, Köseoğlu Bal, Arıcızade, Abalı, Vitamel ve Beyşehir Yöresel Ürünler gibi markaların bulunduğu ballardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Bakanlık, tespit edilen uygunsuz ürünlerin piyasadan toplatılması ve ilgili firmalara cezai işlem uygulanması için harekete geçti.

Yetkililer, vatandaşlardan gıda ürünlerini satın alırken güvenilir kaynakları tercih etmelerini ve şüpheli durumlarda Bakanlık’a ihbarda bulunmalarını istedi.

Tüketiciler, Bakanlık’ın resmi internet sitesinden güncel listelere ulaşarak detaylı bilgi edinebilir.

BU MARKALARA DİKKAT:

Haskaymak

Erzincan Birlik Bal

Pervari Sepeti

Pervari

Köseoğlu Bal

Haskaymak

Arıcızade

Abalı

Vitamel

Beyşehir Yöresel Ürünler

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara dair listesini 5 Mayıs itibarıyla güncelledi. Özellikle e-ticaret ve zincir marketlerde satılan bazı bal markalarında hile yapıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, aralarında Haskaymak, Erzincan Birlik Bal, Pervari, Köseoğlu Bal, Arıcızade ve Vitamel gibi markaların da bulunduğu ürünlerden uzak durulması yönünde uyarıda bulundu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile kamuoyuna duyuruluyor.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Bakanlık listeyi 5 Mayıs tarihi itibarıyla güncelledi. Listede bal, zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye vitamin gibi ürünler yer aldı. E-ticaret sitelerinde ve zincir marketlerde satılan ballarda da hile yapıldığı görüldü. Bakanlık tarafından açıklanan listedeki bal markaları dikkat çekti.

BU MARKALARA DİKKAT;

Haskaymak

Erzincan Birlik Bal

Pervari Sepeti

Pervari

Köseoğlu Bal

Haskaymak

Arıcızade

Abalı

Vitamel

Beyşehir Yöresel Ürünler