Yapılan laboratuvar incelemelerinde, "naturel sızma", "soğuk sıkım" ve "naturel" gibi ifadelerle satışa sunulan ürünlerin bir bölümünde tohum yağı bulunduğu belirlendi. Listede Aydın, Balıkesir, İzmir, Artvin ve Hatay gibi farklı illerde faaliyet gösteren üretici ve satıcılara ait ürünler yer aldı.

NATUREL SIZMA DİYE SATMIŞLAR

Denetimlerde dikkat çeken noktalardan biri, hile tespit edilen ürünlerin önemli bölümünün tüketiciye naturel sızma zeytinyağı olarak sunulması oldu. Bazı ürünlerin ambalajlarında "soğuk sıkım", "gurme" ve belirli yörelere atıfta bulunan ifadeler de bulunuyor.

Tespit edilen ürünler arasında 1, 2 ve 5 litrelik ambalajlarda satışa sunulan zeytinyağları yer alıyor. Laboratuvar sonuçlarında bu ürünlere zeytinyağı dışında tohum yağları karıştırıldığı belirlendi. Böylece tüketicinin saf zeytinyağı aldığını düşünürken farklı yağların karıştırıldığı ürünleri satın aldığı ortaya çıktı.

21 ÜRÜN VE MARKA LİSTEYE GİRDİ

Güncellenen listede toplam 21 zeytinyağı ürünü/markası yer aldı. Bazı üreticilerin ise birden fazla farklı marka ve ürünle listede bulunduğu görüldü. Özellikle Hatay'ın Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir üreticiye ait farklı isimlerle piyasaya sunulan çok sayıda zeytinyağında aynı tespit yapıldı. İşte Bakanlığın güncel listesinde yer alan firma, marka ve ürünler...