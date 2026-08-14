Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye alışverişi maratonu sürerken Ticaret Bakanlığı'ndan kritik bir müdahale geldi. Piyasada satılan ürünleri mercek altına alan denetim ekipleri, çocukların günlük kullanımında olan popüler bir okul gerecinin insan sağlığı açısından risk taşıdığını tespit etti. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden duyurulan karar sonrasında yetkililer düğmeye bastı.

HEPSİ RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Sıkı denetimler sonucunda, piyasada yaygın olarak satılan Mikro markasına ait bir kalemliğin kullanımının güvenli olmadığı belirlendi. Yapılan laboratuvar incelemelerinde standartlara aykırı bulunan ürün hakkında derhal toplatılma kararı çıkarıldı. Ürünün satışı tamamen yasaklanırken, raflardaki mevcut stokların da acilen toplanması için süreç başlatıldı.