Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde sürdürülen Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Ordu genelinden sunulan projelerin inceleme maratonu noktalandı. Bakanlık tarafından geçerli not alan 230 dosyadan 223’ü karşılıksız hibe desteği almaya hak kazandı. Saha yatırımlarının başlamasıyla birlikte kent genelinde 291,9 milyon TL değerinde ekonomik hacim oluşturulması ve üreticilere toplamda 176,7 milyon TL hibe ödemesi yapılması planlanıyor.

KADINLARA VE GENÇLERE ÖNCELİK TANINACAK

Kırsal bölgelerdeki iktisadi altyapıyı sağlamlaştırmayı, yeni gelir kapıları oluşturmayı, modern teknolojilerin sahadaki kullanımını artırmayı ve akıllı tarım modellerini yaygınlaştırmayı hedefleyen destek programında, aile işletmeleri ile kadın ve genç girişimcilerin projelerine öncelik veriliyor.

162 ÜRETİCİYE FINDIK HASAT FİLESİ DESTEĞİ

Destek paketinde Karadeniz'in ana geçim kaynağı olan fındık üretimine geniş yer ayrıldı. Program çerçevesinde 162 üreticiye fındık hasat filesi desteği sunulacak. Bu uygulama sayesinde toplama maliyetlerinin düşürülmesi, aflatoksin tehdidinin azaltılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Dalında olgunlaşan ürünün silkeleme yöntemiyle toplanmasına imkan tanıyan ağ sisteminin, işçiliği kolaylaştırması ve taze sürgünlere verilecek zararı en aza indirmesi öngörülüyor.

ARICILIKTAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNE GENİŞ DESTEK YELPAZESİ

Açıklanan hibe programı doğrultusunda 42 üretici arıcılık, 10 üretici büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve 5 üretici de fındık işleme-paketleme kategorisinde destekten faydalanacak. Bununla birlikte 2 üretici kivi alanlarında kordon telli terbiye ve askı destek donanımına kavuşacak.

Öte yandan birer üreticiye kültür mantarı üretimi ile kırmızı ve kanatlı eti parçalama-paketleme tesisleri alanında kaynak aktarılacak. Atılan bu adımlarla kırsaldaki ürün çeşitliliğini büyütmek, tarladaki ürünü katma değerli hale getirmek ve yerel işletmelerin kapasitelerini artırmak hedefleniyor.

İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞME ÇAĞRISI

Hibe almaya hak kazanan şahıs ve firmaların Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçip talep edilen evrakları ilan edilen takvim içerisinde teslim etmeleri ve hibe sözleşmelerini imzalamaları gerekmektedir. Hak sahiplerinin sözleşme şartlarında belirtilen sürelere uymaları ve projelerini kurallara uygun biçimde tamamlamaları beklenmektedir.