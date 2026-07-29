Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi Doruk Madencilik işçileri için 16 Haziran’da Çalışma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, imzalanan protokol ile alacakları 23 Temmuz’da ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak verilen sözler bakanların araya girmesine rağmen tutulmadı. 580 işçinin maaş ve tazminatlarından dolayı birikmiş 160 milyon liralık alacakları bulunuyor.

Yıldızlar SSS Holding’den alacağı bulunan işçiler, haklarını almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eylem sırasında bir işçi fenalaşarak bayıldı. İlk müdahaleyi çalışma arkadaşlarının gerçekleştirmesinin ardından madenci hastaneye kaldırıldı.

'AYLARDIR YORGUNLAR VE BESLENEMİYORLAR'

O anlarda yaşananları Sözcü TV muhabiri Derya Özcan şöyle aktardı:

"Ve şimdi arkadaşları onu kendine getirmeye çalışıyorlar. Ambulans da çağrıldı tabii. Sıcak havanın etkisi var, günlerdir aslında eylemdeler. Aylardır yorgunlar ve beslenemiyorlar da tabii. Burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Sıcak havanın etkisiyle birlikte, artık açlığın etkisiyle de... Arkadan bir madencimizin sesini duyuyorsunuz, 'Açlığın da etkisi var' diyorlar.

Aylardır, 43 aydır alacaklarını alamıyorlar. Evet, ambulans da gelmek üzere. 43 aydır alacaklarını alamıyorlar. 23 Temmuz'a söz verilmişti kendilerine fakat verilen sözler tutulmadı. Bakanlıklar garantör olduğu halde, dün Çalışma Bakanlığı'nın önüne gittiler, bugün de bir kez daha Enerji Bakanlığı'nın önünden seslerini duyurmaya çalışıyor madenciler.

"Aslında bugün üzgünler de. Çünkü holding yetkilileri tarafından ödemelerin yapılmayacağı ile ilgili de bir bilgi almışlardı. Şu dakikalarda Sendika Başkanı da aslında içeride Enerji Bakanlığı'ndan yetkililerle görüşüyor."