Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında bir araya gelen öğretmenlerin Ankara'da sürdürdüğü eyleme polis müdahale etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylemde 9 öğretmen gözaltına alındı.

OTURMA EYLEMİ BAŞLATTILAR

Eylemlerinin altıncı, açlık grevlerinin ise beşinci gününde olan öğretmenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmek üzere bakanlık binası önüne geldi. Ancak görüşme taleplerine yanıt alamayan öğretmenler, bina önünde oturma eylemi başlattı.

Öğretmenler, Çalışma Genel Müdürlüğü'nün Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'na yaklaşık bir yıl önce verdiği toplantı sözünün tutulmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Sendikanın, 31 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenmesi planlanan "Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Hayatı" başlıklı toplantıya davet edildiğini hatırlatan öğretmenler, toplantının bugüne kadar farklı gerekçelerle sürekli ertelendiğini ifade etti. Sendika, bakanlıktan somut bir adım atılıncaya kadar nöbetlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Eylem alanını abluka altına alan polis ekipleri, öğretmenlere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıların ardından oturma eylemine devam eden gruba müdahale edildi. Müdahale sırasında çevik kuvvet ekipleri, gözaltı işlemleri esnasında basın mensupları ve avukatların görüntü almasını engellemek amacıyla kalkanlarla çevreleme yaptı.

9 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Polis müdahalesinin ardından 9 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltılara tepki gösteren avukatlar ise "mücadele dersini öğretmenler veriyor" sloganı attı.

Beş gündür açlık grevinde olan öğretmenler, çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin taleplerinin karşılanması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, bakanlıktan görüşme ve çözüm yönünde somut adım beklediklerini vurguladı.