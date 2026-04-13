Bakanlık, düzenlemenin bilimsel, çevresel ve ekonomik veriler ışığında hazırlandığını vurgularken, aşırı ve bilinçsiz avcılığın deniz ekosistemi üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti. Uygulamanın temel hedefinin, su ürünleri kaynaklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması olduğu ifade edildi.

Yasak süresince gırgır ve trol teknelerinin Türk kara sularında avcılık yapması yasaklanırken, belirlenen kurallar çerçevesinde uluslararası sularda faaliyetlerini sürdürebilecekleri bildirildi.

TÜR BAZLI YASAKLAR DA DEVREDE

Yeni düzenleme kapsamında bazı deniz canlıları için özel av yasakları uygulanacak. Buna göre kalkan balığı 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında, karides 31 Ağustos’a kadar (uzatma ağları hariç) avlanamayacak. Akivades, kidonya, kum şırlanı, deniztarağı ve istiridye için yasak 31 Ağustos’a kadar sürerken; lambuka, akya ve sarıkuyruk 15 Mayıs’a kadar koruma altında olacak. Ayrıca denizpatlıcanı, ahtapot ve mavi yengeç için de farklı tarihlerde av yasağı uygulanacak.

STOK BİLDİRİMİ ZORUNLU

Av yasağı süresince avlanması yasak olan ürünlerin satışı, taşınması ve işlenmesi kesin olarak yasaklandı. Ancak yasağın başlamasından önce avlanmış ürünler için istisna getirildi. Bu ürünlerin ticarete konu olabilmesi için, yasağın başlamasından itibaren 24 saat içinde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurularak stok tespiti yapılması gerekiyor. Tespiti yapılmayan ürünlerin satışına ve kullanımına izin verilmeyecek.

KIYI BALIKÇILIĞI DEVAM EDECEK

Öte yandan küçük ölçekli balıkçılar için faaliyetler tamamen durmayacak. Uzatma ağları ve çapari gibi geleneksel yöntemlerle avlanan kıyı balıkçıları, belirlenen kurallara uymak kaydıyla sezon boyunca avcılığa devam edebilecek.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Özellikle balıkçılık açısından önemli merkezlerden biri olan İzmir’de, yasa dışı ve kayıt dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla denetimlerin sıkılaştırılacağı açıklandı. Balıkçı barınakları, karaya çıkış noktaları, satış yerleri ve ulaşım güzergahlarında kontrollerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüleceği belirtildi.

Yetkililer, hem denizlerin korunması hem de sektörün geleceği için getirilen kurallara tüm paydaşların titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.