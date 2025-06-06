Otoyollardaki hız radarlarındaki ciddi artış gündemdeki yerini korurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "30 kilometrede bir radar var. Otoyollarda toplam 120 radar cihazımızla gece gündüz hız denetimi gerçekleştiriyoruz" açıklamasını yapmıştı. Radar sıklığına tepkiler yükselirken bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Sara'dan geldi.

Radar uygulamasıyla ilgili pek çok kişiden şikayet telefonu aldığını söyleyen Saral X hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,'ya seslendi. Kendisine gelen talep ve şikayet telefonlarını ileten Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı meseleler vardır, siyaset adamı gözüyle bakılması gerekir. Her gün birçok insan arıyor ve her 30 km. de bir radar konulmuş olmasının şikâyetini yapıyor. Sayın İçişleri Bakanı'nından bu duruma çare olmasını talep ediyorlar."