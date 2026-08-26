Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin temizlik ve hijyen koşullarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir vatandaş tarafından sosyal medyada yayımlanan görüntülerdeki iddiaların incelenmesi için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla müfettiş görevlendirildiği belirtildi. Paylaşımlarda yer alan iddiaların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. ‘ŞU PİSLİĞE BAKAR MISINIZ? Anneannesini Gülhane hastanesine götüren bir vatandaş, temizlik ve hijyen koşullarının hiçe sayıldığı alanları görüntülemiş ve Sağlık Bakanı’na şikayette bulunmuştu. Vatandaş paylaşımında, “Allah rızası için rica edeceğim, şu pisliğe mikroba bakar mısınız?” ifadelerini kullanmıştı.

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