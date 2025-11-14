Denetimlerde, dana sucuğu olarak satışa sunulan bazı ürünlerde mekanik ayrılmış kanatlı eti ve hatta sakatat (baş eti, kalp) tespit edildi. Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, hileli ürünlerin büyük bir bölümü Afyon, Konya ve Ankara illerinde üretildi.

Bakanlığın yayınladığı listede Karaman’ın tanınan firmalarından olan Nazif Kara Köfte & Kokoreç adlı firma da yer aldı. Firmanın “Dana sucuğu” etiketiyle sattığı bazı ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Bakanlığın açıkladığı listenin ardından firmadan açıklama geldi. Firma sahibi Nazif Kara, yazılı bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Kara, işletmelerinde üretilen köfte, tavuk ve ezme ürünlerinin tamamen kendi üretimleri olduğunu, ancak kangal ve dilimli sucukları Bonet Market (Selahattin Doğan) firmasından temin ettiklerini belirtti.

VALİ VE MÜDÜRLERDEN DESTEK ZİYARETİ

Öte yandan taklit v tağşişli ürünler sattığı belirlenen firmaya Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz destek ziyaretinde bulundu. Firmanın sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşılan fotoğrafa şu not düşüldü:

“Sayın Valimiz Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ ‘ye Milli eğitim müdürümüz sayın Mehmet ÇALIŞKAN ‘a Gençlik ve Spor il Müdürü sayın Mustafa KARADENİZ Memur-sen Başkanı sayın Cavit BARDAK’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz”