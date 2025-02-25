Kazım Öz'ün yönetmenliğini üstlendiği "Oy'una Geldik" filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklandı.

Bakanlık, filmin yasaklanma gerekçesini, "5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunu"nun 4. maddesi uyarınca yaptığı açıklamada duyurdu. Bu madde, filmlerin şiddet, pornografi veya insan onuruna aykırı içeriklere sahip olması durumunda yeniden değerlendirilmesi için ilgili kurula sevk edilmesini öngörüyor.

Yönetmen Kazım Öz, filmin yasaklanmasına tepki göstererek hukuki yollara başvuracağını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın bir komedi filmini yasaklayarak "kendi tarihine kara leke" sürdüğünü ifade etti.

Öz, yıllarca emek vererek ürettikleri filmi seyircilerine ulaştırmak için hukuksal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirtti.