Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025 gecesi çıkan korkunç yangında 34’ü çocuk 78 canımızı kaybettik.

Facianın acısı hâlâ tazeyken, otellere turizm işletme belgesini veren ve düzenli denetim yapmakla yükümlü Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetersizlikleri Sayıştay’ın hazırladığı rapora yansıdı.

ŞİKAYETLE BAKILMIŞ

Sayıştay, Bakanlığın tesislere yönelik yıllık rutin denetim programı hazırlamadığını belirledi. Yeni belge başvurusu yapan ve şikayet edilen tesislerin denetlendiği ortaya çıktı.

Raporda, birçok tesisin son beş yıl içinde hiç denetlenmediği tespit edildi. Sayıştay ayrıca, turizm amaçlı tahsis edilen bazı kamu taşınmazlarının tahsis sözleşmesine ve onaylı projelerine aykırı kullanıldığını ortaya koydu. Turizm amacıyla kullanılması gereken bazı alanların kişisel amaçlarla kullanıldığı fark edildi, izinsiz tadilatlar ve ilave yapılar bulunduğu tespit edildi.

BİLGİ SİSTEMİ YOK

Raporda; ülke genelindeki turizm tesisleri ile turizm amaçlı kiralanan konutların tam ve etkin biçimde denetlenmesinin mevcut araç sayısıyla mümkün olmadığı bildirildi. Bakanlık, denetimlerin sınırlı sayıdaki araçlarla gerçekleştirildiğini, ihtiyaçların imkanlar çerçevesinde karşılanacağı savunmasında bulundu.

Denetimlerin planlanması ve takibine yönelik bilgi sistemi kurulmadığı da kayıtlara geçti.

Bu skandal, Sayıştay’ın 2025 raporuna yansıdı. Bazı tesislerin 5 yıldır denetlenmediği, araç azlığının gerekçe gösterildiği belirtildi.

Tesisleri genişletip sahillere girmişler

Sayıştay raporuna göre; Turizm Bakanlığı’na ait bazı tesislerin sahillere doğru genişlediği, kıyılarda mevzuata aykırı yapılar oluşturduğu ve vatandaşların kıyılardan serbestçe yararlanmasının engellendiği belirtildi.

Tesislerde yatak, metrekare ve masa kapasitesini artıran değişiklikler yapıldığı ancak düzenli denetim olmadığı için bu artışların zamanında tespit edilemediği belirtildi. Kanunlara göre; turizm amaçlı kiralanan konutlar için yapılan başvuruların 60 gün içinde sonuçlandırılması, izin verilen konutların ise 30 gün içinde yerinde denetlenmesi gerekiyor. Sayıştay, belge ve yerinde incelemelerin öngörülen sürelerde tamamlanamadığını tespit etti.