İtalya Kültür Bakanlığı dünyaca ünlü ressam Caravaggio tarafından resmedilen bir tabloyu almak için 30 miyon Euro yani 1 milyar 530 milyon TL ücret ödedi. Resmi bu kadar özel kılan ve İtalya Kültür Bakanlığı'nı harekete geçiren ise resimdeki kişinin daha sonra Papa VIII. Urban olacak olan Maffeo Barberini olmasıydı. Resim Barberini'nin henüz Papa olmadığı dönemde çizilmişti.

GENÇLİK DÖNEMİNE AİT

Caravaggio tarafından resmedilen bu portrede Barberini henüz 30'lu yaşlarındaydı. Yani henüz Papa olmamıştı. Bu da İtalya'nın resmi daha değerli görmesi demek oldu. Caravaggio tarafından resmedilen tablo 30 milyon Euro ödenerek satın alındı.

AFP'nin haberine göre eser İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan Barberini Sarayı içerisinde bulunan Ulusal Antik Sanat Galerisi'nde sergilenen Barberini Koleksiyonu'na eklenecek.

OLAĞANÜSTÜ ÖNEME SAHİP

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli satın alma kararı üzerine yaptığı açıklamalarda eserin kendileri için değerini bir kez daha vurgulamıştı. Giuli yaptığı açıklamada tablo için 'Olağanüstü öneme sahip bir eserdir.' ifadesini kullandı. Giuli eseri İtalya'nın en önemli sanat yatırımlarından biri olduğunu aktardı.

DÜNYADA YALNIZCA 3 ADET VAR

Tablo Maffeo Barberini'nin henüz 30'lu yaşlarındaki halini tasvir ediyor. Bu da 1568 doğumlu Barberini'nin çizilen portresi 1590'lı yıllara ait demek. Barberini 1623yılında papalık görevine seçilmiş ve 1644 yılında vefat edene kadar görevini sürdürmüştü.

Eserin ise Caravaggio'ya ait oluğu 1963 yılında doğrulanmıştı ancak önceki sahipleri bilinmiyor. Eser, Barberini Sarayı'nda 2025 yılının Şubat ayında Caravaggio sergisi kapsamında ilk kez halka açılmıştı.

İtalya Kültür Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre dünya genelinde toplam 65 tablo kesin bir şekilde Caravaggio'ya atfedilmekte. Portre türündeki eserler ise çok nadir. Caravaggio tarafından resmedildiği kesin olarak bilinen yalnızca 3 portre türünde eser var ve Barberini portresi de bunlardan biri.