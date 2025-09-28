Türkiye'ye yeni hafta ile birlikte yağışlar da geliyor. Meteoloji telefonlara tedbir ve uyarı SMS'leri göndermeye başladı. AKOM duyurusunda İstanbul'un bu akşam başlayıp; pazartesi ve salıya kadar sürmesi beklenen yağışları işaret etti.

AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Akşam saatlerinden itibaren yağış; Marmara'nın doğusu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Çanakkale'nin güney ve doğu kesimlerinde kendini gösterecek.

Özellikle kuzey kesimlerde sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ve Kırklareli'nin doğusunda yerel sağanak bekleniyor. Burdur'un güney ve batısı ile Antalya çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

PAZARTESİ VE SALIYA DİKKAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sonbaharın etkisini göstermeye başladığını ve yağışlarla iç kesimlerdeki sıcakların 18 ila 20 derecelere kadar düştüğünü söyledi.

Çelik, yurdun yeni hafta ile birlikte yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini dile getirerek, özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı havanın hakim olacağını kaydetti.